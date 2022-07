Vetput verstopt? Jorrik zuigt hem leeg: ‘Je zit weleens onder’

Iemand moet het doenWerk kan niet altijd leuk zijn, maar waarom kiezen mensen voor het vak van ‘putjesschepper’, deurwaarder of overledenenverzorger? In deze reeks vertellen Nederlanders met zo’n baan over hun werk, waarom ze ervoor kozen en wat het zo interessant maakt. Vandaag: Jorrik van de Scheur (24) leegt vetafscheiders bij horecazaken en voedselverwerkers.

Als kind ging Jorrik van de Scheur (24) op zaterdagen en in vakanties al met zijn vader mee naar zijn werk bij Van der Velden Rioleringsbeheer B.V. Het werk: met een speciale vrachtwagen langs klanten rijden om vetafscheiders van restaurants, snackbars en hotels te ledigen, reinigen en inspecteren. Horecaondernemers zijn verplicht een vetafscheider, ook wel vetput, te hebben om te voorkomen dat er vet in het riool terechtkomt.

Inmiddels heeft Van de Scheur dezelfde baan als zijn vader binnen het bedrijf. Hij weet dat werken met vetputten van de horeca niet heel aantrekkelijk klinkt. De frituurpan thuis schoonmaken is niemand z'n favoriete bezigheid. ,,Het stinkt soms wel ja. Maar hoe vaker je het doet, hoe meer je eraan gewend raakt. Je zit wel eens onder het vet, maar we dragen beschermende kleding en je kunt jezelf gewoon wassen. Mijn vriendin heeft nog nooit tegen me gezegd dat ik stink, mijn moeder ook niet tegen mijn vader. De kleding die we dragen wassen we gewoon op het werk, onze kleding daaronder blijft schoon.”

Opleiding op maat

Van de Scheur heeft voor hij bij Van der Velden begon nog wel nagedacht over ander werk. ,,Toen ik 17 jaar was, vroeg Van der Velden of ik een opleiding wilde volgen bij hen om ook chauffeur te worden. Dat leek me wel wat, maar ik wilde eerst graag nog in andere beroepen kijken. Ik ging langs bij een aantal vakdagen, maar elke keer was het toch niet wat ik zocht in een opleiding.”

Quote Mijn vriendin heeft nog nooit tegen me gezegd dat ik stink, mijn moeder ook niet tegen mijn vader

Van der Velden creëerde voor Jorrik een opleiding op maat in de vorm van een werkend leren-traject. Nadat hij zijn rijbewijs had gehaald, mocht hij meteen de weg op. Inmiddels heeft Van de Scheur een grootrijbewijs en rijdt hij op een eigen wagen. ,,Ze hebben heel veel vertrouwen in me, dat is ontzettend fijn.” Van de Scheur hoopt dat meer jongeren dit traject gaan volgen. ,,Maar als je ze voorstelt om in de riolering aan de slag te gaan, staan ze niet te springen helaas.”

Horecaondernemers helpen

Het contact met alle klanten vindt Van de Scheur het leukst aan zijn werk ,,Je krijgt regelmatig ergens een bakkie koffie of een worstenbroodje.” Klanten zijn opgelucht als de wagen voorrijdt, want als een vetafscheider verstopt zit kan er ook niet gekookt worden in een horecazaak. Ligt de verstopte vetput onder het terras, dan kunnen gasten er niet zitten. ,,Dat gaat op een gegeven moment erg stinken. Ik was laatst nog bij een café waar het vet niet wegliep. Voor 11.00 uur ‘s ochtends was het probleem opgelost en de eigenaar kon gewoon zijn dagwinst halen. Ik moet daarom wel vroeg beginnen, tussen 04.00 en 05.00 uur. Dat is niet altijd leuk, maar je helpt horecaondernemers er enorm mee.”

Daarnaast komt Van de Scheur overal, van strandtenten in Zeeland tot restaurants in het centrum van Amsterdam. ,,Ik vind dat echt heerlijk en je ziet nog eens wat. Maar ik zit wel heel de dag alleen in mijn wagen. Gelukkig heb ik genoeg aanspraak van klanten en als ik ga lossen kom ik altijd collega’s tegen.”

Quote Ik was laatst bij een café waar het vet niet wegliep. Voor 11.00 uur ‘s ochtends was het probleem opgelost

Geen claustrofobie

Een klus kan fysiek soms best zwaar zijn, vertelt Van de Scheur. Bij sommige klussen gaat er een collega mee. ,,Bijvoorbeeld als we een zware deksel moeten optillen of als we helemaal door de horecazaak moeten en dan ook nog eens in de kelder moeten zijn. Je moet trouwens geen claustrofobie hebben als je dit werk wil doen, ik zit ook weleens in een kruipruimte te werken.”

Niet iedere klant is altijd blij als Van de Scheur is geweest. ,,Vet vreet het staal aan, dan gaat de put lekken en bega je een milieudelict. Als wij een lekkende put tegenkomen, moeten we de klant vertellen dat ze de vetput moeten vervangen. Maar klanten vinden het niet altijd leuk om te horen want dat kost veel geld. Ik snap dat het niet leuk is, maar iedereen moet zich aan de wet houden. Gelukkig zijn de meeste klanten ontzettend blij als ik kom en nog blijer als ik weer wegga, want ik heb het probleem opgelost of weten te voorkomen.”

Van de Scheur wil dit werk voorlopig wel blijven doen. ,,Ik vind het erg leuk en ik krijg veel vrijheid. Het kan best zwaar zijn, maar als je niet elke dag moeilijke klussen hebt waarvoor je veel moet kruipen, dan is het heel goed vol te houden. Een collega doet dit werk al twintig jaar, hoewel hij niet meer in kelders werkt, kan hij het nog prima doen.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video’s over werk en carrière:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.