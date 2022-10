Vier fysio’s in één keer dicht, meer zullen volgen: ‘Prachtig vak, maar het wordt kapot gemaakt’

VAN WIEG TOT GRAF No-nonsense Marcel was heer en meester in lastige transpor­ten: ‘Te zwaar of te groot bestond niet’

Marcel was heer en meester in lastige transporten. Te zwaar of te groot bestond niet. Hij loste ketels en turbines en ook, samen met Anja, een wolk van een baby. Deze keer in de rubriek Van Wieg Tot Graf het levensverhaal van Marcel van der Goes (11 juni 1960 – 12 september 2022).

24 oktober