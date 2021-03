VN Vrouwenambassadeur Angela Maas: ‘Vrouw, streef geen perfectie na’

,,Ik weet nog dat ik eens terugkwam van een congres. Mijn zoon Eric moet een jaar of 8 zijn geweest en stond me in de gang op te wachten. Hij zei: ‘Mag ik me even voorstellen? Ik ben jouw zoon.’ Dat vond ik wel een momentje. Dan knaagt er emotioneel toch iets.’’



Eric is inmiddels 30 en vindt het nog altijd grappig dat hij Angela Maas (64) destijds liet schrikken. ,,We hadden twee ontzettend lieve oppasmoeders die mijn carrière en die van mijn man - ook cardioloog – mogelijk maakten. Maar ondanks de grap van Eric wisten onze twee zoons echt wel wie hun moeder was. Vrouwen moeten oppassen om zichzelf en elkaar emotionele schuldgevoelens aan te praten. Want hoe vaak wordt het een man aangerekend dat hij fulltime werkt?’’