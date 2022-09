VN: Werken levert te vaak mentale brokken op

De pandemie leidde wereldwijd tot nog eens 25 procent angstgevoelens en depressies extra. ,,Het is tijd ons te richten op het schadelijke effect dat werk kan hebben op onze mentale gezondheid. Het welzijn van het individu is reden genoeg voor actie, maar er is ook een slopende invloed op prestaties en productiviteit”, aldus WHO-topman Tedros Adhanom Ghebreyesus.



,,Aangezien mensen een groot deel van hun leven op het werk doorbrengen is een veilige en gezonde werkomgeving cruciaal. We moeten investeren in de opbouw van een preventieve cultuur, in aanpassing van de werkomgeving om stigmatisering en sociale uitsluiting te stoppen, en om ervoor te zorgen dat werknemers met mentale gezondheidsproblemen zich beschermd en ondersteund voelen”, aldus zijn ILO-collega Guy Rider.