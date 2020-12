Voor hotelkok Wilhelmina was er geen werk meer: ‘We waren drie weken open voor maar vier gasten’

Het ene na het andere bedrijf maakt bekend mensen te moeten ontslaan. Reden: corona. Er zijn minder vluchten, minder treinreizen, minder vakanties, minder festivals, en ga zo nog maar even door. Wilhelmina de Haan (30) uit Leiden was sous-chef bij een hotel, tot er geen gasten meer kwamen. Ze vond een nieuwe baan bij een tostizaak, maar ook daar is het door de maatregelen stil.

Dolgelukkig is Wilhelmina de Haan (30) als zij in februari begint als sous-chef in het grootste NH Hotel van de Benelux. ,,Ook nog de eerste vrouwelijke. Hiervoor was ik chef de partie van de koude gerechten, dus het was een flinke stap omhoog.’’ De eerste drie weken geniet ze van de drukte in de keuken. ,,In drie uur een ontbijt maken voor zeshonderd gasten, dat is gewoon kicken.’’ Maar dan breekt het coronavirus ook in Nederland uit en loopt het hotel langzaam leeg.

Feesten gecanceld

In september 2019 werkte De Haan vijf jaar bij een hotel in Amsterdam. ,,Ik was toe aan een nieuwe uitdaging.’’ Die vindt ze bij het NH Hotel. Op 1 februari begint ze daar in de keuken. ,,Februari was prima, maar na drie weken begon het.’’ Reserveringen werden geannuleerd, feesten gecanceld en door evenementen in de naastgelegen RAI ging een streep. ,,Dus die bezoekers kwamen hier ook niet meer eten en slapen.’’ Het hotel loopt langzaam leeg en het werk voor De Haan droogt op. ,,In april waren we drie weken open voor maar vier gasten.’’

De eerste weken is ze nog hoopvol. ,,Mijn chef was ook heel nuchter, hij zei: ‘joh dit duurt een paar weken, het komt echt wel goed.’ Dat wilde ik natuurlijk graag geloven.’’ Maar de rust blijft. In de zomer springt De Haan daarom bij in de keukens van andere hotels die wel gasten verwelkomen. ,,Dat was een stressvolle periode. In totaal heb ik in vijf hotels gewerkt. Ik wist ’s ochtends soms niet waar ik die dag heen moest en het was veel reizen.’’

Goede Tijden Slechte Tijden

Na de zomer keerde ze terug naar haar eigen, nog steeds lege hotel. ,,Elk moment van de dag moesten daar vier mensen aanwezig zijn voor als er iets zou gebeuren, zoals kortsluiting.’’ Ze werkte die periode ook regelmatig ’s nachts. Of nou ja werken. ,,Er was niet echt iets te doen. Ik heb Italiaans geleerd, las een boek of keek naar Goede Tijden Slechte Tijden met collega’s.’’ Toch is ze blij dat ze nog werk heeft. ,,Even een ritje maken naar Amsterdam en het was gezellig met collega’s.’’

In september loopt haar halfjaarcontract af. Collega’s die in januari waren begonnen, vertrekken vrijwel allemaal in augustus. Ook De Haan verwacht niet dat het nog lege hotel haar contract zal verlengen. Daarom begint ze in juli met solliciteren. ,,Dat was heel erg lastig, want er waren amper vacatures.’’ Toch stuurt ze in die twee maanden ruim twintig brieven. ,,Ik moest echt een baan hebben.’’

Tosti’s

Dat lukt. Op het nippertje. De Haan kan op 1 oktober beginnen als bedrijfsleider bij Happy Tosti in haar woonplaats. Het is een restaurant met tosti’s en panini’s op het menu en tegelijkertijd een werkplek voor jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt. ,,Ik was heel blij dat ik weer iets kon doen. Dat ik weer lekker bezig was.’’ Tot de persconferentie van 13 oktober waarop premier Rutte opnieuw aankondigt dat de horeca dicht moet. ,,Dat was een onwijs moeilijk moment’’, zegt De Haan. ,,Mijn hart brak.’’

Inmiddels is Happy Tosti alweer acht weken alleen geopend voor afhalen en bezorgen. Dat zorgt ook voor nieuwe uitdagingen. ,,Hoe kunnen we mensen verleiden nog steeds af en toe een tosti bij ons te komen halen?’’ Maar De Haan en haar collega’s missen vooral de reuring van een drukke zaak. ,,Het is gewoon erg stil. We zijn inmiddels maar begonnen met origami.’’

Reclamebord

Dat het in de winkels om hun zaak heen wel druk is, levert frustratie op. ,,De politie kwam hier vrijdag binnen met de vraag of we ons reclamebord niet weg konden halen, omdat mensen op straat daardoor geen afstand konden houden. Daar werd ik zo boos om. Wij moeten ons steeds maar aanpassen.’’

De Haan hoopt dat in januari snel begonnen kan worden met vaccineren. ,,Het zou natuurlijk super zijn als het NH hotel dan weer open gaat en ik mijn vorige baan weer terug kan krijgen. Ik wil echt heel graag sous-chef zijn. Daar heb ik jarenlang naartoe gewerkt.’’

Werkloos door corona

Het aantal openstaande vacatures aan het eind van september bedroeg 216.000. Vorig jaar waren dat er in die maand nog 286.000, een record. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Door de impact van de coronacrisis daalde het aantal vacatures in het eerste halfjaar van 2020 met 86.000 oftewel 30 procent.



Vooral in het eerste kwartaal nam het aantal vacatures flink af. In het derde kwartaal steeg het aantal vacatures juist weer met 16.000. Het aantal werknemers met een flexibel contract nam dit jaar af. In het derde kwartaal waren dat er nog 1,7 miljoen. Ruim een kwart miljoen minder dan vorig jaar. Het aantal mensen met een vaste arbeidsrelatie steeg juist tot 5,7 miljoen. Dat zijn er 148.000 meer dan vorig jaar (CBS).

