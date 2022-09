Waarom bij dit bedrijf iedereen morgen naar kantoor komt voor een stormbaan en bureaustoelenrace

De manier waarop veel mensen werken is in korte tijd veranderd. Van kantoor als standaard gingen we door corona noodgedwongen naar alleen thuiswerken. Nu houden veel bedrijven een mix aan van kantoor en thuis. Alle veranderingen ten spijt zijn Nederlandse werkenden niet minder gelukkig geworden, ziet psycholoog en onderzoeker bij MonitorGroep Arie Pieter Veldhoen in de resultaten van het Nationaal Werkgeluk Onderzoek. Een representatieve groep van 1400 Nederlandse werkenden heeft hiervoor vragen beantwoord. ,,Het gemiddelde cijfer dat Nederlanders geven aan hun werkgeluk is een 7,2, net als vorig jaar.’’

Maar niet alle resultaten uit het onderzoek zijn hetzelfde gebleven. ,,Als we kijken naar de verschillende onderdelen die bijdragen aan ons werkgeluk, dan zien we dat werknemers behoorlijk minder verbinding voelen. Van een 7,3 is dat gedaald naar een 7.’’ Daarnaast is het gevoel van zingeving gedaald, van 6,9 vorig jaar naar een 6,7. ,,Zingeving is in hoeverre je het gevoel hebt dat je met jouw werk bijdraagt aan de organisatie en de samenleving. Dat gevoel hebben ondervraagden nu minder dan vorig jaar.’’

Ook IT-bedrijf Cloud Republic zag dat de veranderingen in de manier van werken hun weerslag hadden op de werkbeleving van het personeel. ,,Voor corona hadden we een hecht team, er heerste een gevoel van ‘we doen het samen’. Maar door het verplichte thuiswerken werd dat minder. Als je elkaar zo lang niet in het echt ziet, raak je de verbinding met elkaar kwijt’’, zegt Marieke Staal, werkgelukdeskundige en ‘vibe manager’ bij het bedrijf. ,,Om het niet alleen om werk te laten draaien hielden we bijvoorbeeld online workshops en speelden we online spellen maar dat blijft toch anders dan elkaar in het echt zien.’’