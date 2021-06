Waarom bumperkleven je niet eerder thuis brengt

Pak vlokken

We deden het ook helemaal verkeerd, zo blijkt uit computermodellen van de Duitse wiskundige socioloog Dirk Helbing die mensenmassa’s nabootsen. Wanneer je elkaar geen ruimte geeft bij smalle doorgangen zoals treindeuren en roltrappen, dan is er totaal geen doorstroom meer. Zoals vlokken die met z’n allen voor het boterhamvormige gat gepropt zitten als je het pak ondersteboven houdt. Schud je een beetje, dan krijgen de individuele vlokken weer ruimte en kunnen ze vlot de verpakking uit.

Voorkom dit sneller-is-langzamer-effect en houd afstand, is Helbings belangrijkste boodschap dan ook. Ook in het verkeer. Bumperkleven brengt je niet sneller thuis, juist niet. Okay, maar van rijlaan wisselen dan? Nee helaas, ook al dat in- en uitvoegen levert niks op, behalve nog meer vertraging, blijkt uit onderzoek. Als iedereen probeert twee keer zo snel vooruit te komen, gaan we met z’n allen twee keer zo langzaam. Beter ga je op hetzelfde tempo als de groep, in plaats van die stroom te verstoren. Samen ga je het snelst.