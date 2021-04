Waarom de empathische leider meer succes heeft

Een mooie baan als manager met veel verantwoordelijkheid én geld. Dan was je succesvol, dacht Marco Buschman (53) lang. Tot hij het allemaal had. ,,Ik maakte lange dagen en zag mijn kinderen amper. Tijdens het avondeten werkte ik regelmatig door. De focus lag altijd op nog beter presteren. Ik werd steeds minder blij en besloot een coach in te schakelen. Eén van de eerste vragen die hij stelde was: wie bèn jij eigenlijk? Van hem leerde ik dat je eerst mens bent en dat je een functie hebt. Vanaf dat moment ben ik anders gaan denken over werk. Gaan zien hoe belangrijk het is dat ook de menskant van jezelf en je collega’s aan bod komen tijdens de werkdag.’’