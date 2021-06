Waarom de hondenspullen van Anouk (28) de hele wereld veroveren: ‘Ik kan het zelf niet geloven’

VIDEO René ging van veelge­vraagd dj naar volgeboek­te tat­too-ar­tiest: ‘Mijn agenda zit ramvol’

30 mei René de Bruijn maakt als Digital Punk al vijftien jaar furore als hardstyle-dj in alle uithoeken van de wereld, maar vanwege corona ligt die carrière stil. Bij toeval ontdekte de Alblasserwaarder vorig jaar tekentalent te hebben, waarna hij door een vriend werd uitgedaagd om te gaan tatoeëren. Inmiddels is hij een veelgevraagd tattoo-artist. ,,Bizar dat dit opeens op mijn pad is gekomen, ik kan het zelf amper geloven.’’