Waarom dit bedrijf nog dagelijks duizend mensen op kantoor laat werken

Baan kwijt door corona Jérôme en zijn gezin moesten door corona terug naar Nederland: ‘Geen recht op uitkering of toeslagen’

21 december Het ene na het andere bedrijf maakt bekend mensen te moeten ontslaan. Reden: corona. Er zijn minder vluchten, minder treinreizen, minder vakanties, minder festivals, en ga zo nog maar even door. Jérôme van Helden (42) uit Voorburg was hotelmanager in Brunei en zou een nieuwe vestiging openen in Vietnam, maar in de crisis is hij niet meer nodig.