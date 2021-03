Waarom een stevige discussie met collega’s helemaal geen kwaad kan

Na zó lang thuiswerken snak je zelfs naar die ene irritante collega. Gewoon om even te babbelen over iets anders dan werk. Maar hoe houd je sociaal contact met collega’s als zoveel mogelijk thuiswerken de norm is? Trainer en auteur Mirjam Wiersma helpt je de onderlinge band warm te houden. Deze week: start een levendige discussie.

Je hebt in deze bijzondere tijd vast inspiratie gezocht op het web. Misschien vond je eyeopeners in één van de gratis te bekijken online colleges van de Universiteit van Nederland, of lees je een boek waar je eerder de puf niet voor had en dat je aan het denken zet. Of laat dat ene opiniestuk dat je in de krant las je maar niet los.

Hoe leuk om dat wat jou raakt aan je collega’s te tonen en erover te praten. Komt er niet zo snel iets in je op wat je kunt delen? Grasduin eens in de wereld van de podcasts. Wat te denken van de serie Fall of civilizations, over wat er gebeurt bij de val van beschavingen. Hoe zou het geweest zijn om in die tijd te leven en dat mee te maken? Ook de fabeltjesfuik van Arjen Lubach leent zich uitstekend voor een goed gesprek. Vraag je collega’s eens welke kant zij denken opgestuurd te worden door hun eigen surfgedrag. En welke meningen ze nooit meer te zien krijgen online?

Of neem de TedTalk van onderzoeker Brené Brown als startpunt. Met meer dan 51 miljoen views en een vertaling in 52 talen heeft haar online lezing intussen een iconische status bereikt. Met humor vertelt ze over de kracht van kwetsbaarheid: Verbinding is de reden dat we hier zijn, het geeft betekenis aan ons leven en het geeft ons een doel. Voor nog meer gespreksonderwerpen raad ik je dit uitgebreide overzicht van schrijver Gemma Steenman aan.

Zo zorg je voor een levendige discussie met collega's:

1. Deel je emotie: Ga niet voor een onderwerp dat ‘wel interessant’ is om te delen, maar zoek iets waar jij echt van onder de indruk bent.

2. Deel je inspiratiebron vooraf: bijvoorbeeld in de vorm van een video of een artikel. Wie dat wil, kan je inspiratiebron alvast bekijken voor de meeting. Waak er echter voor dat de informatie niet overkomt als ‘huiswerk’. Deel niet te veel informatie en benadruk dat het bekijken ervan vrijblijvend is.

3. Geef een korte inleiding over het onderwerp: Hiermee zet je de toon en maak je nog eens duidelijk dat het gaat om respect voor ieders mening en dat deelnemers alleen hoeven te delen wat zij willen.

4. Maak het interactief: Met diverse online hulpmiddelen kan je een poll of vragenlijst maken over het onderwerp.

5. Laat ruimte voor ieders mening: Je hoeft het niet met elkaar eens te worden.

Te wild?

Bepaal niet te snel dat een onderwerp ‘niet kan’ met collega’s. Regelmatig voer ik de discussie over wat nog zakelijk kan en wat te persoonlijk is. De kunst van het zakelijk verleiden voelt voor sommigen nu eenmaal te wild. Zo was ik eens ingehuurd bij een conservatieve dienstverlener. Tijdens het eerste relatie-event waar ik sprak zat op de eerste rij een partner, zijn armen strak over elkaar en zijn lippen op elkaar geperst. Zijn idee was dit evenement niet geweest en zijn relaties had ‘ie niet gevraagd. Achteraf gaf hij tijdens de levendige borrel eerlijk toe dat de avond geslaagd was en een aangename trendbreuk vormde met hun eerdere traditionele insteek. Bij het tweede relatie-event de volgende dag, zaten ook zijn relaties in de zaal.

Mirjam Wiersma is trainer, spreker en auteur van Zakelijk flirten en Elke werkdag een topdag. Voor deze site schreef ze eerder over mini-experimenten voor een betere werkdag en over het verbeteren van je sollicitatieskills.

