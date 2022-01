Waarom mensen met macht overal mee weg denken te komen: ‘Verslaafd aan nemen van risico's’

Metaalbe­drij­ven vechten om robotpro­gram­meurs: ‘Je moet niet gek opkijken als jouw werknemer wordt weggekaapt’

Robots kunnen mensen zwaar of repetitief werk uit handen nemen. Maar die robots moeten wel goed onderhouden worden. Metaalbedrijven in het Groene Hart hopen met een nieuwe opleiding over voldoende vakmensen te beschikken om lasrobots te programmeren. Hieselaar BV uit Schoonhoven is een van de initiatiefnemers.

14 januari