Waarom ons brein kortsluiting krijgt als er te veel opties zijn

Toen ik ging studeren – oma vertelt - kwam er een handvol voorlichters naar mijn middelbare school en kon je kiezen om iets te horen over doorsnee opleidingen zoals rechten, wiskunde of geneeskunde. Ik had geen idee van alle opties, dus de keuze voor psychologie was gauw genoeg gemaakt. Ergens ben ik blij dat ik niet alle opleidingen kende. Want hoe meer keuzes we hebben, hoe ontevredener we zijn met onze keuzes.