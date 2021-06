Waarom paar dagen thuiswerken, paar dagen kantoor niet altijd ideaal is

Psycholoog Thijs Launspach is stressexpert en auteur van het boek Fokking druk . Hij verwondert zich over het moderne werken en geeft elke week tips voor meer geluk en minder stress op je werk. Vandaag: hybride werken

Vanaf deze maandag is het advies om zoveel mogelijk thuis te werken, komen te vervallen. Voor iets wat voor werkend Nederland inmiddels bij het nieuwe normaal was gaan horen, kwam het nieuws van het kabinet twee weken geleden alsnog onverwacht: ,,Oh ja, trouwens, die mondkapjes en dat thuiswerken, dat hoeft straks ook niet meer!”

Niet dat we deze maandag weer allemaal staan te dringen voor de schuifdeuren van de werkplek. Voor de mensen die sowieso hun beroep niet thuis achter de computer uit konden voeren, verandert er in de praktijk niet zo veel. En voor de mensen die wél weer teruggaan naar kantoor geldt dat het alleen kan mits er 1,5 meter afstand gehouden wordt, en vooralsnog voor maximaal de helft van de tijd. Het is de werkgever die zal beslissen in hoeverre - en hoe snel - er weer op kantoor gewerkt gaat worden.

Quote Er is zelfs een aantal bedrijven dat een deel van het vastgoed alvast heeft afgestoten

Slechts een op de vijf bedrijven wil op termijn weer iedereen op de werkplek aan het werk hebben. Verreweg de meeste bedrijven en organisaties waar op kantoor wordt gewerkt zoeken ook na corona naar een combinatie van thuis- en kantoorwerken: het hybride model dus, waarbij je sommige dagen op kantoor bent, en de andere dagen vanaf thuis inlogt. Er is zelfs een aantal bedrijven dat een deel van het vastgoed alvast heeft afgestoten omdat er minder vraag naar zal zijn.

Binding kwijt

Het idee is mooi: een combinatie van de rust, de concentratie en het niet hoeven forenzen van het thuiswerken enerzijds, en anderzijds het makkelijk overleggen en de saamhorigheid van kantoor. Toch zijn er ook nadelen: als de nadruk te veel op thuiswerken komt te liggen raak je de binding met je team kwijt, en als je werkt met vaste werkdagen zie je een deel van je collega’s in de praktijk dus nooit meer. Een bedrijf waar ik onlangs een training gaf had daar iets slims op verzonnen: daar werd je geacht om vanaf juli twee dagen per week naar kantoor te komen, maar per week wisselde je dagen. Zo kwam je iedere collega tenminste nog elke paar weken tegen…

Het kantoor is niet alleen een plek waar gewerkt wordt, maar vooral ook waar je collega’s - formeel én informeel - moet kunnen ontmoeten. Te veel thuiswerken en het werk wordt al snel een beetje eenzaam - zo hebben we gemerkt. Klinkt mooi dus, dat hybride werken, maar er moet nog veel worden uitgevogeld om te zorgen dat we er niet het sléchtste van beide werelden mee krijgen.

Thijs Launspach is psycholoog en stressexpert. Hij schreef hierover de boeken Fokking druk (2018), Werken met millennials (2019) en Werk kan ook uit (2020).

