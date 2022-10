Waarom veel mensen ontevreden zijn in hun werk maar toch geen nieuwe baan zoeken

Elke dag met lood in je schoenen naar het werk, maar wisselen van baan gaat op de een of andere manier niet. Want ja, je collega’s zijn wel heel gezellig en een vast inkomen is ook wat waard. Zo zit 1 op de 5 Nederlanders ‘opgesloten in een baan’. En dat is niet zonder gevolgen, blijkt uit promotieonderzoek van organisatiepsycholoog Merel Feenstra-Verschure.

Feenstra-Verschure geeft met haar bedrijf The People Society strategisch organisatieadvies aan bedrijven. Hiervoor werkte ze jarenlang in het bedrijfsleven zelf. Ze zag van dichtbij hoeveel mensen eigenlijk ontevreden zijn over hun werk en elke dag met een vervelend gevoel naar kantoor gaan. Tegelijkertijd merkte ze dat ze vanuit haar rol te weinig kon veranderen aan dit probleem. ,,Ik merkte dat er een verandering in mindset nodig is van de gehele arbeidsmarkt. Ik dacht: als ik dat wil bereiken, dan moet ik zorgen dat ik expert word op dit gebied. Dat werd ik, door te promoveren op het onderwerp ‘opgesloten zitten in de baan’.”

Zelf heeft Feenstra-Verschure er altijd alles aan gedaan om tevreden te blijven in haar werk. Dat zaadje werd geplant op de basisschool. ,,Ik kreeg in groep 8 te horen dat ik maar naar de mavo moest, vanwege mijn dyslexie. Veel van mijn klasgenoten gingen naar de havo of het vwo. Ik kon alleen maar denken: ‘ik ga er ook komen’. Dus na de mavo en de havo, ronde ik een hbo-studie af en vervolgde ik mijn weg naar de universiteit. Inmiddels ben ik twee mastertitels verder en ben ik gepromoveerd.”

Stijgende lijn

Afgelopen vrijdag verdedigde Feenstra-Verschure met succes haar proefschrift aan Tilburg University. Een van de belangrijkste vragen die ze beantwoordt: hoe komt het eigenlijk dat mensen werk blijven doen waar ze ontevreden over zijn? De onderzoeker ontdekte dat er op de Nederlandse arbeidsmarkt weinig aandacht is voor het onderwerp ontevredenheid. ,,Daardoor wordt er weinig over gesproken op de werkvloer.”

Ze zag ook dat werknemers zich ondanks hun ontevredenheid vaak focussen op andere factoren van hun werk. ,,Wat mensen dan vaak min of meer op de been houdt is vooral het salaris, net als hoe lang je al ergens werkt. Ik hoorde bijvoorbeeld regelmatig ‘ja, maar ik werk hier al 20 jaar, ik kan niet zomaar weggaan’. Veel ontevreden werknemers praten het goed voor zichzelf. Die leuke collega’s zijn toch de moeite waard om voor te blijven? Het is heel lastig om die veiligheid van een team en vastigheid los te laten.”

Maar we blijven ook vaak in een baan omdat we er nou eenmaal na zoveel jaren studeren, leren en werken terecht zijn gekomen, zag de onderzoeker. ,,We leggen onszelf op dat er altijd een stijgende lijn in een loopbaan moet zitten. Maar waarom zou je niet na een managementfunctie een stapje terug kunnen doen? Veel mensen willen stiekem liever met hun handen werken. Zo'n baan betaalt misschien minder, maar waarschijnlijk word je er wel gelukkiger van.”

Te laat in actie

Toch in een baan blijven zitten als je je opgesloten voelt kan negatieve gevolgen hebben, waarschuwt Feenstra-Verschure. ,,Onderneem je geen actie, dan kan die ontevredenheid uitmonden in ernstige mentale problemen. In het begin denk je nog wel dat het meevalt, maar daarna breekt er vaak een fase aan waarin je dagelijks te maken hebt met stress en energie-uitputting.’’

Deze groep gaat met het werk naar bed en staat ermee op, wat de klachten alleen maar versterkt. ,,Daarna kom je op het niveau van de vicieuze cirkel, deze mensen noem ik ‘high locked’-individuen. Ze komen uiteindelijk in een burn-out terecht. Tot mijn verbazing gaat dit op voor één op de drie medewerkers die zich opgesloten voelen in hun baan.”

Verder ontdekte Feenstra-Verschure dat mensen gemiddeld 2,5 jaar in deze ontevreden werksituatie blijft zitten. ,,Dat is zo zonde. Eigenlijk zou iemand zich al veel eerder bewust moeten zijn van dit ontevreden gevoel en daar ook actie op moeten ondernemen.” Het probleem is dat we vaak pas in actie komen als de keuze voor ons gemaakt wordt (ontslag) of als er iets groots gebeurt in ons leven. ,,Zoals een overlijden in de familie of de geboorte van een kind. Dan ineens komt het besef: voor wie doe ik dit werk eigenlijk en vind ik het nog wel zo leuk? Dit zouden we ons veel vaker mogen afvragen, ook als het goed gaat.”

