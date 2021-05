Psycholoog Thijs Launspach is stressexpert en auteur van het boek Fokking druk . Hij verwondert zich over het moderne werken en geeft elke week tips voor meer geluk en minder stress op je werk. Vandaag: je ziekmelden.

Als je brakend boven de wc hangt, dan is het duidelijk: je bent ziek en kunt dus niet aan het werk. Met flinke hoofdpijn wordt de inschatting al moeilijker. Even doorbijten? Een pijnstiller erin, en toch gáán?

Wanneer ben je ziek genoeg om je ook ziek te melden? Het is een vraag die altijd lastig is. In tijden van thuiswerken is hij echter nóg ingewikkelder geworden, zo ervaarde onlangs een vriendin met een baan aan de universiteit. De vriendin - plichtsgetrouw type met groot verantwoordelijkheidsgevoel - voelde zich niet lekker, had lichte verhoging en hoofdpijn (‘geen corona, hoor!’). Als ze naar kantoor had gemoeten, had ze zich zeker ziek gemeld. Maar ja, nu werkte ze toch al thuis. Ze kon toch best met een beetje koorts de belangrijkste mailtjes wegwerken? Op de bank zat ze immers toch al.

Je ziek melden kan een flinke mentale drempel zijn - zeker als je daardoor belangrijke afspraken moet afzeggen, een deadline moet verschuiven of collega’s opzadelt met extra werk. José Kager, de woordvoerder van de FNV die ik bel met het dilemma, herkent dit: ,,Het is natuurlijk heel sympathiek dat je zo graag door wilt werken”, zegt ze, ,,Toch is ziek doorwerken ook thuis niet verstandig. Je riskeert er ook nog eens mee dat het langer duurt om beter te worden”.

Er zit nog een ander nadeel aan doorwerken terwijl je eigenlijk ziek bent. Zeggen dat je ‘het iets rustiger aan doet’ en toch met klachten aan het werk gaan is ook nog eens erg onduidelijk. ,,Stel dat je in de groepsapp aangeeft dat jij je niet lekker voelt maar als het nodig is nog wel een paar mailtjes kunt beantwoorden, dan laat je mensen met meer vragen dan antwoorden achter” zegt de FNV-woordvoerder. ,,Ben je nou wel aanspreekbaar, of niet? Waar kunnen ze op rekenen?” Laat het dus niet in het midden en hak de knoop door. Dat is het beste voor jou, maar ook voor die collega’s die weten waar ze aan toe zijn. Als het écht moet, neem dan aan het begin van de dag een kort moment om taken te delegeren en afspraken af te zeggen. ,,Kruip daarna onder de wol, en je kunt daarna weer sneller gezond aan het werk”, zegt Kager.

De vriendin koos ervoor om zich met haar klachten inderdaad ziek te melden, haar verplichtingen ten spijt en tegen haar instinct in. Beter helemaal ziek dan half werkend de dag verprutsen, vond ze. Ziek is ziek, en dat geldt ook in tijden van thuiswerken.