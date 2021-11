We kunnen niet meer zonder e-mail: ‘Maar er beter mee omgaan kan wél’

Je zou het bijna vergeten: het was niet altijd vanzelfsprekend om e-mail te hebben. Ik kan me nog een tijd herinneren dat de meer vooruitstrevende internetgebruikers een - grátis - e-mailaccount aanmaakten. Handig joh! Dan hoef je geen postzegels meer te plakken! De wat conservatievere websurfer wachtte destijds nog even af: is dat nou wel helemaal nodig? Ik heb toch gewoon een adres voor fysieke post?

De tijden zijn wat dat betreft behoorlijk veranderd. In een jaar of twintig is e-mail meer dan mainstream geworden en is het niet meer weg te denken uit ons leven. In ons werk dicteert de inbox waar we aan werken. We checken zo’n 77 keer per werkdag onze e-mail, zijn gemiddeld drie uur per dag bezig met mailen, en verwerken in die tijd gemiddeld 126 berichten, zoals ik al eerder schreef. Ook de zaken in ons persoonlijk leven verlopen grotendeels via onze digitale brievenbus: we mailen met onze bank, de overheid, verzekeraars, de school van onze kinderen en met de korfbalvereniging.

Pingelgeluid

Toch gaat dat niet altijd van harte. Als je niet uitkijkt, wordt je mailbox een soort to-dolijst voor jou, maar dan beheerd door andere mensen. Het pingelgeluid van wéér een inkomend bericht kan je dan flink op stang jagen: wat moet ik nú weer? Dit geldt helemaal als je behoort tot de ‘inbox-zero-people’, de mensen die geen rust kennen tot er geen enkel nieuw bericht meer in hun inbox staat - best lastig als je aan een constante stortvloed van mails onderhevig bent. E-mail gaat dan ook vaak ten koste van concentratie en productiviteit, en kan een behoorlijke bron van stress zijn.

Vandaar dat er jaarlijks in de laatste week van november wordt stilgestaan bij de mailtsunami in onze levens: aanstaande vrijdag is het weer ‘e-mailloze vrijdag’. In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, is het voor deelnemers op deze dag niet per se verboden om te mailen, zo lees ik op de website.

Het is wel de bedoeling dat je op deze dag bewúster omgaat met mails. Pak vaker de telefoon om iets kort te sluiten. Schoon je mailbox op en schrijf je uit voor die irritante nieuwsbrieven. Zet je mail-notificaties uit, en laat je Outlook een paar uur dicht. Al is het maar om jezelf een dag lang te bewijzen dat het kán: een werkdag die niet volledig gedomineerd wordt door e-mail. Een wereld zonder mail is bijna niet meer voor te stellen, maar we kunnen er misschien wel beter mee omgaan.

Thijs Launspach is psycholoog en stressexpert. Hij schreef hierover de boeken Fokking druk (2018), Werken met millennials (2019) en Werk kan ook uit (2020).

