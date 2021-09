We mogen weer naar kantoor, maar is dat wel zo fijn?

‘Luchtwach­ter’ Mark (59): in iedere straat een fijnstofme­ter in strijd tegen houtka­chels

23 september Woudenberger Mark Lie-A-Kwie (59) is ‘luchtwachter’ en hij heeft een droom: in elke straat een fijnstofmeter hangen. Eerst in zijn eigen dorp, daarna in de hele regio. ,,Dan beseffen gemeenten en houtstokers beter hoe ernstig de luchtvervuiling is door houtkachels.’’