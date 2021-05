Weer een politicus die uitvalt met een burn-out, hoe komt dat?

Psycholoog Thijs Launspach is stressexpert en auteur van het boek Fokking druk . Hij verwondert zich over het moderne werken en geeft elke week tips voor meer geluk en minder stress op je werk. Vandaag: ministers met een burn-out.

Vorige week werd bekend dat demissionair minister Bas van ’t Wout van Economische Zaken en Klimaat zijn taken neerlegt. Van ’t Wout heeft een burn-out, en zal daarom minstens drie maanden uit de roulatie zijn.

Van ’t Wout is niet de enige politicus die de afgelopen tijd te kampen kreeg met burn-outklachten. Vorig jaar viel toenmalig minister van Volksgezondheid Bruno Bruins al uit, nadat hij flauwviel tijdens een Kamerdebat vanwege oververmoeidheid. En ook Pieter Omtzigt, het gewaardeerde en gevreesde kamerlid van het CDA, zit momenteel herstellende thuis.

Opvallend genoeg betreft het hier drie prominente mannen - bij wie stress en burn-out altijd nog net iets grotere taboeonderwerpen zijn dan bij vrouwen. Waar de uitval door werkdruk bij deze groep voorheen misschien werd verbloemd (‘familieomstandigheden’, ‘gezondheidsredenen’), komen deze drie heren er nu ruiterlijk voor uit dat hun afwezigheid met stress te maken heeft. Stress hoort er nu eenmaal bij op de werkvloer en het is niet iets om je voor te schamen.

Toxische werkomgeving

Een burn-out krijg je niet zomaar, daar gaat meestal een langere periode aan vooraf van chronische stress, waarbij de balans tussen inspanning en ontspanning zoek is. De spanning kan niet meer weg, en er treedt dus onvoldoende herstel op tussen drukke periodes. Dat kan verschillende redenen hebben: flink hoge werkdruk, veel verantwoordelijkheid, een ongelukkige combinatie van werk en privéomstandigheden of moeten werken in een toxische werkomgeving. Je lichaam trekt aan de noodrem: jij gaat even helemaal nergens meer heen… Zit je eenmaal in een burn-out, dan kost het vaak maanden (of nog langer) om ervan te herstellen.

Idealiter ben je de burn-out dus vóór, door op tijd in te grijpen, bijvoorbeeld door tijdig aan te geven op je werk dat het even niet gaat. Of door te zorgen dat je - ook bij een drukke baan - ten minste enkele uren per dag níét met werk bezig bent, en je hoofd rust kunt geven.

Quote Houd je eigen stresssig­na­len in de gaten en grijp in wanneer je merkt dat je over je grens zit

Skip dat nachtelijke mailtje, of dat halfuurtje Twitter op de late avond: dit is voor je hoofd óók werk. Ga regelmatig wandelen; slaap, eet en beweeg gezond. Houd je eigen stresssignalen in de gaten (hoofdpijn, irritatie, moeite met slapen) en grijp in wanneer je merkt dat je over je grens zit. En vooral: zorg dat je na periodes van grote inspanning niet gelijk weer doordendert, maar dat je ook kunt herstellen - met extra slaap, ontspanning en rust. Dat geldt voor politici, net zo goed als voor alle anderen.

Thijs Launspach is psycholoog en stressexpert. Hij schreef hierover de boeken Fokking druk (2018), Werken met millennials (2019) en Werk kan ook uit (2020).

