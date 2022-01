Weer tientallen sluitingen: houden we nog een schoenenwinkel over?

De schoenenbranche verkeert al jaren in zwaar weer. De afgelopen 10 jaar sloten 530 bedrijven de deuren, een afname van 36 procent. De laatste 2 jaar waren volgens BoldData helemaal beroerd, mede door het effect van de lockdowns.



De grootste afname is te zien in de noordelijke provincies. In Groningen daalde het aantal schoenenwinkels sinds 2011 met 48 procent: van 105 naar 55. In Drenthe was dit zelfs 53 procent: deze provincie telt nog maar 45 ondernemingen. Maar ook het aantal schoenenwinkels in de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland daalde fors met 43 procent. Uit de gegevens van BoldData blijkt dat 36 procent van de zaken een webshop heeft.

Het geschetste beeld van de dataspecialist komt overeen met cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), waaruit ook een aanhoudende daling van het aantal schoenenwinkels valt te zien.

Niet verbaasd

Retailexpert Cor Molenaar is niet verbaasd dat het zo slecht gaat. ,,De fysieke winkels hebben niet alleen last van de lockdowns, maar ook van het feit dat onze schoenen minder slijten. Veel mensen werken thuis en dan dragen we meestal slippers of pantoffels. De nette schoenen blijven in de kast staan. En als je een sneaker of wandelschoen nodig hebt, bestellen we die steeds vaker online. Het is heel jammer voor de levendigheid van onze winkelstraten dat er zoveel schoenenzaken verdwijnen, maar die trend lijkt moeilijk te keren.’’

Toch is er een modeketen die afgelopen jaren juist is gegroeid: Omoda uit Zierikzee. Het Zeeuwse familiebedrijf telt inmiddels 29 fysieke winkels en is als schoenenzaak begonnen. Het bedrijf verkoopt sinds augustus ook kleding. ,,Het is verdrietig om te zien dat veel bedrijven uit onze branche de deuren moeten sluiten. Het zijn vaak winkels die geen online achterban hadden. Onze online shop is ontzettend belangrijk in onze groeistrategie. Daarmee zijn we een van de grootste aanbieders van schoenen in Nederland. Onze stenen winkels en de webshop vullen elkaar uitstekend aan’’, zegt Emmelie de Wit van Omoda. Dat het bedrijf het assortiment nu ook heeft uitgebreid met kleding, was volgens haar al voor de pandemie het plan.

Sneakers

INretail, brancheclub van onder meer schoenenwinkels, laat via woordvoerder Paul te Grotenhuis weten dat ondernemers die alleen schoenen verkopen het inderdaad zwaar hebben. ,,Wat ook meespeelt is dat sportmode al jarenlang de trend is en dat sneakers vooral in sportzaken worden gekocht. Die worden in de statistieken niet tot schoenenwinkels gerekend, maar daar wordt behoorlijk wat verkocht. Daarnaast hebben schoenenwinkels ook veel last van kledingzaken die bijna allemaal schoenen in hun assortiment hebben opgenomen.’’

Volgens BoldData houden schoenmakers zich beter staande in Nederland. In 2011 stonden er 785 schoenmakers geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. Nu zijn dit er nog 700. Een daling van 10,8 procent in 10 jaar. Het afgelopen jaar sloten slechts 10 schoenmakers hun deuren.

