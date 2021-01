Werk jij iedere dag thuis in je uppie? Drie tips om eenzaamheid te vermijden

Ondanks strenge lockdown weten steeds meer mensen een baan te vinden

21 januari De werkloosheid is in het laatste kwartaal van vorig jaar verder teruggelopen. Er kwamen per saldo 74.000 banen bij in de afgelopen drie maanden. Dat blijkt uit de laatste werkloosheidscijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De groei van de werkgelegenheid is opmerkelijk, omdat de lockdown alleen maar strenger werd het afgelopen kwartaal.