Werken in dit winterweer: zij gaan de kou in om anderen warm te houden

De storingsmonteur

,,Ik doe dit werk nu drie jaar, het is de eerste keer dat ik met zulke heftige sneeuw op pad ben. Het is zeker anders dan anders! Door de lockdown blijven de meeste mensen thuis, dus het zout wordt niet goed ingereden en af en toe glijd je over de weg. De woonwijken zijn slecht bereikbaar, maar het moeilijkste is om een parkeerplek te vinden. Ik kijk steeds goed of ik er in én weer uit kan komen. Je moet vooral logisch nadenken: ik parkeer liever wat verder weg en loop een stuk naar de klant, dan dat ik me vastrijd. Een collega moest maandag een uur graven om weer los te komen, dat is mij gelukkig nog niet gebeurd.



Ik kom op zo’n zes of zeven adressen per dag, er zijn nu meer bevroren leidingen dan anders. Over sommige routes doe ik nu twee keer zo lang. Gelukkig hebben de klanten veel begrip, ze zijn soms blij verrast als ik op de stoep sta. Hadden niet verwacht dat ik nog zou komen. Maar ja, als iemand geen verwarming heeft met deze temperaturen dan kunnen we ze niet laten zitten. Een collega heeft gisteren nog -4 gemeten op een zolder die hij bezocht.



Maandag moest ik na elk bezoek krabben en de ruitenwissers omhoog zetten zodat ze niet vastvriezen aan de voorruit. Gelukkig zijn mijn banden geschikt voor alle seizoenen, en ik heb de rubbers ingesmeerd met vaseline. In plaats van mijn gewone werkschoenen heb ik nu mijn laarzen aan met stalen neus en meer grip. ‘s Ochtends houd ik mijn handschoenen en sjaal aan in de auto. Over het algemeen vind ik het prima te doen, maar ik heb wel de hele dag koude voeten. Maandagochtend moest ik m’n werkbus voor de deur uitgraven met een sneeuwschep, die heb ik voor de zekerheid meegenomen in de bus. Toen ik aan het eind van de dag terug was, zag ik dat niemand anders in de straat met de auto de weg op was gegaan. Ach, het hoort bij het werk. En wat wel mooi is: hier in de Achterhoek is het uitzicht over de weilanden nu prachtig.’’