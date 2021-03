Werkenden in deze branche hebben de meeste vergaderingen

We vergaderen wat af, zo blijkt uit de antwoorden van de bijna 1600 Nederlanders die hebben meegedaan aan het onderzoek. Ruim een derde van de ondervraagden zegt 20 tot 40 procent van hun werktijd te besteden aan vergaderen. Voor iets minder van de mensen, 26 procent, is dat 40 tot 60 procent. Mede-auteur Ernst van Dam: ,,Iemand die 5 dagen werkt en 20 procent vergadert is dus al een hele werkdag bezig met overleg.’' Drie procent van de ondervraagden zegt zelfs 80 tot 100 procent van hun werktijd bezig te zijn met vergaderen.

Gekeken naar het vergadergedrag per sector, zitten vooral werkenden bij de overheid vaak in een meeting. ,,Daar geeft ongeveer de helft van de werkenden aan 40 procent of meer van hun werktijd te besteden aan vergaderen.’' De branche bouw en industrie vergadert naar verhouding juist het minst. ,,De helft zegt ‘maar’ 20 tot 40 procent van de tijd te vergaderen. Geen van de ondervraagden in deze branche zegt 80 procent of meer van hun tijd te vergaderen.’'

80 tot 100 procent van de tijd in vergadering

Meer is niet per se beter. Uit het onderzoek blijkt dat de veelvergaderaars niet altijd even blij zijn met de tijd die ze in meetings vertoeven. Van Dam: ,,Hoe hoger het aantal uren dat men in de week vergadert, hoe groter het deel werkenden dat zegt dat ze ‘te veel’ of ‘veel te veel’ vergaderen. Voor de groep die 80 tot 100 procent van de week vergadert zegt driekwart dat het veel te veel is.’’

Ook werd de deelnemers aan het onderzoek gevraagd of vergaderingen in hun organisatie bijdragen aan het bereiken van doelen. Een derde antwoordt hierop ‘nee’. ,,Dat is wat ons betreft een van de grootste inzichten die het onderzoek biedt: meer vergaderen betekent dus niet automatisch ook meer bereiken. En van een meeting waarmee je niks bereikt, word je ook niet gelukkig.’'

Quote Meer vergaderen betekent dus niet automa­tisch ook meer bereiken Ernst van Dam, mede-auteur Vergader jezelf gelukkig

Wat zou er moeten verbeteren aan de huidige manier van vergaderen? Mede-auteur Bart Groenewoud: ,,We zien hier dat mensen ten eerste praktische zaken noemen: meetings lopen te veel uit en de actiepunten worden niet altijd opgevolgd. Dat is relatief simpel op te lossen, door beter de tijd in de gaten te houden en aan het einde van iedere meeting te bepalen wie daarna wat doet en er de volgende keer op terug te komen.’'

Niet dom overkomen

Het gaat soms echter ook mis op menselijk vlak. Van Dam: ,,Ondervraagden geven soms aan dat ze het vertrouwen missen om in de vergadering te zeggen wat ze willen. Ze zijn bijvoorbeeld bang dat dat negatieve gevolgen heeft voor hun loopbaan - dat ze als ‘lastig’ worden gezien omdat ze het ergens niet mee eens zijn. Ook durven mensen soms niets te zeggen omdat ze niet ‘dom’ willen overkomen.’’

In organisaties waar dit speelt, is volgens de auteurs een cultuuromslag nodig. Groenewoud: ,,Een vergadering houd je om praktische redenen - je moet een probleem oplossen of je hebt informatie nodig, maar mensen vergeten soms het mentale aspect.’' Hoe werknemers een vergadering beleven is essentieel, aldus de auteurs. ,,We zien vaak dat dit mis gaat na ingrijpende veranderingen, zoals een reorganisatie.’'

Werkgevers moeten het belang van de mindset niet onderschatten, stelt Groenewoud: ,,Je moet in een vergadering niet alleen kijken naar het doel dat je wil bereiken, maar ook naar de mindset van de deelnemers. Moeilijke onderwerpen die spelen op de achtergrond worden nog weleens onder het tapijt geveegd, maar dan krijgen mensen het idee dat ze maar beter niks moeten zeggen. Ze voelen zich niet gehoord en worden doodongelukkig. Dan heeft geen enkele vergadering kans van slagen.’’

Coach Charlotte van ‘t Wout geeft tips om niet meer vast te zitten in ellenlange vergaderingen:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.