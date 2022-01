'Werkgelegenheid heeft grote moeite om corona te boven te komen, duurt zeker nog tot 2023'

In een zonet gepubliceerd rapport stelt de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) eerdere prognoses voor dit jaar flink naar beneden bij: in plaats van omgerekend 26 miljoen minder banen dan eind 2019 -zoals vorig jaar voorspeld- houdt ze nu rekening met omgerekend 52 miljoen minder banen. De hierboven genoemde 207 miljoen werklozen, zegt de ILO zelf, zijn nog een grove onderschatting omdat veel mensen inmiddels niet meer werkzoekend zijn. De cijfers zijn een stuk negatiever dan eerst omdat de ILO-onderzoekers nu de impact van recente varianten als delta en omikron meepakken, alsook ‘de aanzienlijke onzekerheid over het toekomstige verloop van de pandemie’. Meer in algemene zin spreken ze van ‘een traag en onzeker herstel’. De werkgelegenheidsontwikkeling lijkt daarmee ver achter te blijven op het economisch herstel, want dat – zegt bijvoorbeeld de EU steeds – gaat veel sneller dan na de euro- en bankencrisis. Er zijn wel grote regionale verschillen en ook naar groepen werknemers. ,,Deze verschillen vergroten de ongelijkheid binnen en tussen landen en verzwakken de economische, financiële en sociale structuur van bijna elk land, ongeacht de ontwikkelingsstatus. Het herstel vergt wellicht jaren, met mogelijke langetermijngevolgen voor de arbeidsparticipatie, gezinsinkomens en sociale en politieke cohesie”, aldus het rapport, dat ook spreekt van ‘blijvende schade’ voor de arbeidsmarkt.

Tekenen van herstel

De kans dat die in Europa of Noord-Amerika optreedt is dan weer niet zo groot, want dat zijn de regio’s die volgens de arbeidsorganisatie ‘de meest bemoedigende tekenen van herstel’ vertonen. De vooruitzichten voor Zuidoost-Azië, Latijns-Amerika en het Caribisch gebied zijn somberder. Op nationaal niveau is het herstel van de arbeidsmarkt het sterkst in landen met hoge inkomens, landen met lagere middeninkomens moeten rekenen met traag herstel. De ILO voorziet ook een onevenredig groot effect op werkgelegenheid voor groepen, zoals vrouwen en jongeren die door corona studieproblemen hebben gehad. Daarnaast zijn er groepen werknemers die naar ander werk moeten omzien, bijvoorbeeld in de toeristische en reisindustrie.