Werkgevers slaan alarm: 20.000 stageplaatsen te weinig door coronaregels

300 studenten gaan helpen bij het vaccineren (en honderden anderen zitten nog zonder stage)

25 maart Zo’n driehonderd Rotterdamse studenten zullen binnenkort een handje gaan helpen bij het vaccineren in de Van Nelle Fabriek. Een deel van de talenten, zoals verpleegkundigen in opleiding, prikt zelf. De rest zorgt onder meer voor de ontvangst van mensen die moeten worden ingeënt. Een aantal van de jongeren is nu al aan de slag in Spijkenisse, waar al een poosje wordt gevaccineerd.