Werkgevers worstelen met diversiteit en aanpak werkdruk

Er zit een behoorlijk verschil tussen de intentie van werkgevers en de dagelijkse praktijk, zo valt op te maken uit het nieuwste SCP-onderzoek Arbeidsmarkt in kaart: werkgevers, waar tussen de 1500 en 2800 werkgevers aan deelnemen. Werkgevers hebben moeite om personeel te vinden én vast te houden. Intussen groeit de werkdruk voor personeel. Die willen werkgevers graag verminderen, maar ze weten niet goed hoe.

Ondanks de krappe arbeidsmarkt lijken ze vast te houden aan hun beeld van ‘de ideale werknemer’. Zo hebben mensen met een arbeidsbeperking nog altijd een relatief kleine kans op werk. Het SCP-onderzoek laat zien dat in 2021-2022, net als in eerdere jaren, minder dan één op de vijf werkgevers mensen met een arbeidsbeperking in dienst had.

Niet verantwoordelijk

Het aantal werkgevers dat zich niet verantwoordelijk voelt om deze groep aan te nemen, nam zelfs licht toe: van 23 naar 29 procent. Die bereidheid zou volgens werkgevers toenemen als er regelingen zijn om de risico’s van ziekteverzuim op te vangen. Dat die regelingen al bestaan, daar zijn veel werkgevers niet van op de hoogte.

Het verschil tussen de intentie van bedrijven en de praktijk ziet SCP ook terug in het streven naar een inclusieve werkcultuur. Veel werkgevers zeggen veel waarde te hechten aan inclusie en diversiteit en willen aandacht geven aan het tegengaan van discriminatie. Een ruime meerderheid van de werkgevers zegt dat discriminatie in de eigen organisatie weinig voorkomt. Toch strookt dat volgens SCP niet met het eerdere eigen onderzoek Ervaren discriminatie in Nederland II uit 2020. Daaruit bleek juist dat (potentiële) medewerkers wel discriminatie ervaren bij de wervings- en selectieprocedure, op de werkvloer of bij contractverlengingen en promoties.

Ook als het gaat om de intentie van bedrijven om vrouwen naar hogere en topfuncties te laten doorstromen, wordt die slechts ten dele waargemaakt in de praktijk. Het aandeel vrouwen in top- en managementfuncties blijft volgens het onderzoek achter vergeleken met mannen, terwijl voor het eerst sinds de start van het Arbeidsvraagpanel meer dan de helft van alle werknemers vrouw is en één op de vijf werkgevers zegt prioriteit te geven om meer vrouwen in hogere functies te hebben.

Hoewel bijna alle werkgevers zich verantwoordelijk voelen voor het tegengaan van werkstress, geeft één op de drie aan geen invloed te hebben op de mate van ervaren werkstress bij werknemers. Opvallend is verder dat een derde van de werkgevers vindt dat werknemers die veel werkstress ervaren, niet geschikt zijn voor het werk dat ze doen.

