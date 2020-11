Werkloosheid licht gedaald in oktober, drukte bij UWV

Groot vertrou­wens­pro­bleem bij pensioen­fond­sen: ‘Pensioen is emotie’

8 november Het vertrouwen in de pensioenfondsen is laag in ons land. Onverklaarbaar laag als we bedenken dat ons pensioenstelsel wereldwijd al jaren op nummer 1 staat. En het lukt de fondsen maar niet om het wantrouwen weg te nemen.