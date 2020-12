Werkloosheid opnieuw gedaald, ook minder WW-aanvragen bij UWV

Leestip Dit is hoe jongeren steenrijk worden met dropship­ping, maar: er is een keerzijde

6 december Ineens zijn ze overal: de artikelen waarin jonge mooie mensen vertellen hoe ze snel rijk zijn geworden. Door slim inkopen, ook wel ‘dropshipping’ genoemd. Zo schreef het AD een artikel over Sam Posthuma die stelde binnen een jaar steenrijk te zijn geworden. Maar hoe dan? En is dropshipping wel in het voordeel van de klant? Toezichthouder ACM heeft deze ondernemers inmiddels in het vizier.