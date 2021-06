Wibra-directeur: Beslissing om werknemers corona-uren te laten inhalen niet uit luxe

Horeca kan door bewust een dagje te sluiten coronas­teun houden: ‘Je wordt gestraft voor je omzet’

15 juni NIJMEGEN - Horecazaken kunnen mogelijk vele duizenden euro’s overhouden door deze maand een of meerdere dagen dicht te gaan. Door de regels voor de overheidssteun die ze hebben gekregen, kan een procentje meer of minder omzet grote gevolgen hebben voor een café of restaurant.