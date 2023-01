Ynte (22) kon niet meekomen op school, maar dankzij dit bedrijf heeft hij binnenkort een baan

Stuwmeer aan vacatures voor ‘allermooi­ste ambt’ van burgemees­ter: ‘De romantiek is er wel af’

Gezocht (14x): crimefighter die stevig in zijn/haar schoenen staat, met empathisch luisterend oor en een bestuurlijke duizendpoot. Een dikke huid is een pre. De burgemeesterscarrousel draait op volle toeren. Alleen in Zuid-Holland al zijn veertien gemeenten op zoek naar iemand die de ambtsketen om wil doen.

