Zelfs makelaar Merel (27) zocht zich helemaal suf naar een koophuis: ‘Ik zie veel mensen die wanhopig zijn’

,,Het is elke dag haasten, rennen en vliegen’’, zegt Merel van der Kammen van De Keizer Vechtstreek makelaars in Maarssen. Ze heeft er een collega op kantoor bijgekregen. ,,We zaten tot nu toe met z’n tweetjes, maar dat was niet meer te doen. Veel te druk. Voor elke nieuwe woning in het aanbod worden we suf gebeld. Veertig, vijftig reacties. Soms nog veel meer. We moeten geregeld ‘nee’ verkopen als mensen een bezichtiging willen. Dan is de agenda propvol. Dan wordt het de wachtlijst.’’