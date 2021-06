Zij lieten zich omscholen naar een ‘ouderwets’ ambacht

Je loopbaan vervolgen in een ambacht, niet veel werkenden denken eraan. Terwijl er voldoende kansen liggen voor werkzoekenden die graag met hun handen werken. ,,Sommige beroepen kennen we in Nederland al eeuwenlang’’, zegt Elrie Bakker-Derks van AmbachtNederland, een organisatie die met de Ambachtsacademie meer Nederlanders op wil leiden tot vakman of -vrouw. ,,Het was altijd het gebruik dat een beoefenaar daarvan een leerling zocht, die het werk van hem kon overnemen als hij met pensioen ging. Die leerling werd later zelf weer leermeester, en zo bleven de beroepen goed vertegenwoordigd.”