Zij verloren hun baan in 2020, hoe nu verder in 2021?

Ook al kun je er zelf weinig aan doen, en valt zelfs je baas niet veel te verwijten, ontslagen worden is gewoon rot. En als je met je partner bij hetzelfde bedrijf werkt, of de ander zit ook in een branche waar de klappen vallen, kan het zomaar gebeuren dat je allebei thuis komt te zitten. Dat overkwam Romana den Engelse (28), medewerker in een delicatessenzaak. Ze verloor haar baan kort na het uitbreken van de coronacrisis, net als haar vriend die in de evenementenbranche zat. Of neem Bas Bouman (55) uit Raamsdonksveer, operationeel projectmanager in de evenementenbranche. Hij kon, samen met zijn vrouw, vertrekken. ,,Als kleine kinderen hebben we aan de keukentafel zitten janken.”