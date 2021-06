Zij werken fulltime én hebben een eigen bedrijf: ‘Wil niet op de bank Netflix kijken’

‘Een fulltimebaan en eigen bedrijf is topsport’

Martijn Smit (46), werkt als Talent Acquisition Lead bij T-Mobile en is eigenaar van Rocket Recruitment.

,,Werken vind ik hartstikke leuk. Mijn vader zei altijd: ‘Van hard werken is nog nooit iemand doodgegaan’. En werken doe ik met veel plezier. Bij T-Mobile zorg ik dat er elk jaar ruim duizend mensen worden aangenomen. Zowel voor de shops als voor het hoofdkantoor. Daarnaast werk ik nog tien tot dertig uur in de week voor mezelf. Dat is een beetje afhankelijk van het aantal opdrachten.

Ik geef namelijk workshops en doe advieswerk op het gebied van recruitment. Zo deel ik mijn inzichten met grote bedrijven. Ik geef advies hoe ze aan personeel kunnen komen en hoe ze kosten kunnen reduceren. Daarnaast sta ik op congressen en schrijf ik veel.

Volledig scherm Martijn Smit heeft een fulltime baan bij T-mobile en daarnaast zijn eigen recruitmentbedrijf. © Privéfoto

Ik zie de combinatie van een fulltimebaan en een eigen bedrijf als topsport. Ik begin de dag altijd met het lezen van mijn e-mail op een fietsje in de sportschool. Daar word ik gelukkig van. Ik wil niet ’s avonds op de bank Netflix kijken. Ik ben veel liever met mijn werk bezig. Daar krijg ik energie van.

Ik doe het leukste wat er is: ik help mensen aan een baan. De enige die een nóg leukere baan heeft, is de uitvinder van Tinder. Die helpt mensen aan de liefde.’’

‘Zodra de kinderen op bed liggen ga ik aan de slag’

Kelly van der Pol (33), werkt als zorgcoördinator bij Arons Zorg in Den Bosch én is fotografe.

,,Van maandag tot en met vrijdag ben ik als zorgcoördinator druk in de weer met alle huishoudelijke zorg van een cliënt. Ik maak roosters, regel vervanging en grijp in als medewerkers hun afspraken niet nakomen of als iets niet goed loopt. Dat doe ik 34 uur per week. Al is dat vaak wel iets meer, omdat ik anders niet aan alles toe kom.

Volledig scherm Zorgcooördinator Kelly van der Pol heeft ook een eigen fotografiebedrijf. © Privéfoto Zodra ik thuiskom, heb ik tijd voor mijn gezin. Maar als de kinderen op bed liggen, ga ik weer aan de slag. In 2018 ben ik begonnen met fotograferen. Mijn dochter deed regelmatig mee aan fotoshoots, dus het leek me leuk om zelf ook foto’s van haar te maken. Maar hoewel mijn kinderen het bij anderen uren volhouden, waren ze bij mij na vijf minuten klaar. Toen heb ik een ander kindje gevraagd om model te staan en zo is het balletje gaan rollen.



Inmiddels heb ik mijn eigen fotostudio aan huis. Hier zet ik regelmatig gezinnen en kinderen op de foto. Daarnaast ben ik ook als trouwfotograaf voor bruiloften in te huren. Ik kom op plekken in heel Nederland. Dat maakt het werk echt heel leuk. Dat ik het leuk vind, is ook wel nodig anders zou ik er niet rond de twintig uur per week mee bezig zijn.



Mensen denken vaak, je maakt een foto en klaar. Maar er gaat ook veel tijd in het bewerken van foto’s zitten. Daarom doe ik tegenwoordig maximaal twee shoots per week. Voorheen waren dat er wel zes op een dag. Hoewel ik houd van mijn werk, gaat mijn gezin altijd voor. Als ze me nodig hebben, ben ik er.’’

Volledig scherm Naast zijn werk is Bert Keurentjes ook stand-upcomedian. © Privéfoto

‘Met een eigen bedrijf is er altijd wat te doen’

Bert Keurentjes (40), werkt als vertaler bij de Radboud Universiteit in Nijmegen. Daarnaast is hij stand-upcomedian en organisator van evenementen.

,,Al twaalf jaar werk ik als vertaler en coördinator op de universiteit. Dat heb ik een hele tijd vijf dagen in de week gedaan totdat mijn zoontje werd geboren. Nu werk ik een dag minder, al betekent dat niet dat ik tijd overhoud. Want met een eigen bedrijf ernaast is er altijd wat te doen.

Heel impulsief schreef ik me anderhalf jaar geleden in voor een stand-upcomedywedstrijd. Ik blonk niet uit, maar het was wel duidelijk dat er een toekomst voor me in zat. Als beginneling is het best moeilijk om aan podiumtijd te komen en het kost ook flink wat geld. Zeker als je op een doordeweekse avond naar Bergen aan Zee moet voor acht minuten speeltijd. Dat is toch een tank benzine. Maar dat is nodig om bekend te worden in het circuit.

Quote Het voordeel is dat comedy zich ’s avonds afspeelt. In die zin is het makkelij­ker te combineren Bert Keurentjes

Om mezelf podiumtijd te garanderen, ben ik begonnen met het organiseren van evenementen in de omgeving. Dat is voor het financiële plaatje fijn, maar je hoeft ook niet meer door het hele land te crossen. Dat ging goed totdat het coronavirus in Nederland kwam en alles dichtging. Toen werd ik ineens gedwongen om rust te nemen.

Naast je gezin en fulltimebaan gaat er behoorlijk wat tijd in je eigen bedrijf zitten. Het voordeel is dat comedy zich ’s avonds afspeelt. In die zin is het makkelijker te combineren. Maar ik ben niet iemand die vijf avonden in de week wil spelen. Dat is me te veel van het goede.’’

