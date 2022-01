Zijn kapperszaak is dicht, maar Yoeri (37) werkt door als stukadoor: ‘Het kan gek lopen’

Een keurig geknipt kapsel of een strak gestuct plafond, Yoeri Hof draait er zijn hand(en) niet voor om. De 37-jarige eigenaar van kapsalon Villevoije in Strijen blijkt niet alleen virtuoos met schaar en tondeuse, maar blijkt ook het betere stucwerk in de vingers te hebben. ,,Een kapsel en een plafond of haard fraai afwerken, het ligt in elkaars verlengde’’, is het motto van de goedgebekte en multi-inzetbare Hoeksche Waarder.