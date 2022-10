Zo doorbreek je de cirkel van irritant uitstelgedrag

Psycholoog Thijs Launspach is psycholoog en stressexpert en auteur van het boek Fokking druk . Hij verwondert zich over het moderne werken en geeft elke week tips voor meer geluk en minder stress op je werk. Vandaag: future me problems .

Ik kreeg deze week twee ongewenste cadeautjes. Van mijn Zelf uit het Verleden, nog wel. Eén ervan was een afspraak waar ik afgelopen lente totaal geen mogelijkheid voor zag. Ik had de persoon in kwestie gevraagd om in het najaar weer contact op te nemen, ‘want dan zou ik wel weer wat meer tijd hebben’. Het andere: een extra klusje waar ik twee maanden geleden geen zin in had, en waar ik dus mijzelf in de toekomst mee opscheepte. Maar goed, die toekomst, die bleek dus deze week te zijn.

Future me problems, noem je dat: problemen waar je je Toekomstige Zelf mee opzadelt om er nu niet mee te hoeven dealen. Het is een uitstekende strategie voor de korte termijn. Je Huidige Zelf is er immers lekker van af, en hoeft er pas weer over na te denken wanneer de tijd er rijp voor is. Maar goed, je Zelf in het Heden is natuurlijk altijd een Toekomstige Ik uit het Verleden. En is die toekomst eenmaal aangebroken, dan is je Zelf uit het Verleden niet meer aan te spreken op dat irritante uitstelgedrag. Vervolgens zit je er in het heden maar weer mooi mee.

Quote Ik heb zodanig veel vertrouwen in mijn Toekomsti­ge Zelf dat ik hem met gemak wat extra werk opgeef

Energie en tijd te over

Bijkomend probleem: je Zelf in de Toekomst lijkt altijd nét even wat meer aan te kunnen dan je Zelf in het Heden. Bij mij althans wel: in het heden heb ik wel eens geen zin, kan ik me niet concentreren of heb ik mijn dag niet. Maar Toekomstige Thijs, dat ís me een vent! Die kan zich altijd concentreren, heeft energie en tijd te over, is immer vrolijk en kan werkelijk álles aan. Ik heb zodanig veel vertrouwen in mijn Toekomstige Zelf dat ik hem met gemak wat extra werk opgeef. Maar wat blijkt als de tijd eenmaal is aangebroken: mijn Toekomstige Zelf lijkt verdacht veel op mijn Huidige Zelf...

Vandaar mijn besluit: ik ga stoppen met mijn Toekomstige Zelf te belasten met allerlei taakjes waar ik nú de tijd niet voor kan vinden. Past het in het Heden met geen mogelijkheid in de planning, dan ga ik er vanaf nu niet meer vanuit dat dat in de Toekomst op magische wijze wél zo zal zijn. Een afspraak waar ik nu geen tijd voor heb: niet uitstellen, maar afzeggen. Op die manier behoed ik mijn Toekomstige Zelf voor ongewenste cadeautjes uit het verleden. Wel zo aardig, voor Thijs in de Toekomst.

Thijs Launspach is psycholoog en stressexpert. Hij is auteur van onder meer Je bent al genoeg - Mentaal gezond in een gestoorde wereld (2022), Werk kan ook uit (2020) en Fokking druk (2018).

