Zo kan wat je voelt, proeft of ziet je wapenen tegen nare gevoelens

,,Mmmmmm!” klinkt het van de andere kant van de tafel, waar Vriendin een hap neemt van haar pasta met courgette, de specialiteit van het huis. ,,MmmmmMMMMmmmmmm! Mmm!” ze voegt er zelfs een klein melodietje aan toe. Als ik grinnik om haar geluiden, kijkt ze betrapt: ,,Ik deed het weer, zeker?”

Vriendin is toevallig heel goed in savoring. Er is eigenlijk geen goede Nederlandse vertaling voor, behalve ‘genieten’, maar die term is veralgemeniseerd geraakt door jarenlange reclame voor verzekeringen, vakanties en tandpasta (‘Geniet van schone tanden...’). Savoring daarentegen betekent iets heel specifieks: een positieve ervaring heel bewust meemaken. Een fantastisch gerecht, een prachtig uitzicht of de slappe lach met je vrienden kunnen allemaal ervaringen zijn om op deze manier te koesteren. Soms gebeurt het zomaar, omdat de ervaring overweldigend is (bijvoorbeeld als je de beste pasta van je leven proeft).

Bewust koesteren

Maar je kunt ook bewúst aan savoring doen door tijdens de positieve ervaring stil te staan om te waarderen en te reflecteren (‘Hee, wat is dit eigenlijk een fijn gesprek’). Bewust koesteren verdiept en verlengt de positieve emoties die de ervaring oproept. Je wordt er dus blijer en gelukkiger van.

Een aantal eenvoudige technieken kan je helpen om te ‘savoren’. Je positieve emotie met iemand anders delen maakt het koesteren van zo’n ervaring bijvoorbeeld gemakkelijker. Je kunt ook bewust stilstaan bij wat je voelt, proeft, hoort of ziet. Je kunt er een foto van maken, zodat je later nog eens terug kunt denken. Je kunt jezelf ook trainen in het savoren door bijvoorbeeld ’s avonds in bed nog eens bewust terug te denken aan de positieve dingen die er die dag zijn gebeurd, en ze te herbeleven. Allemaal manieren om die positieve emoties zo volledig mogelijk te ervaren.

Quote Een aantal eenvoudige technieken kan je helpen om te ‘savoren’ Thijs Launspach

Want die positieve emoties, daar kunnen we er momenteel niet genoeg van hebben. In deze tijd is het makkelijk je te verliezen in gevoelens van onmacht, verdriet, angst of boosheid. Er kan heel veel niet van wat we zouden willen. De lichtpuntjes koesteren die er wél zijn wordt dan des te belangrijker. Een hete douche, een mooi glas wijn, die toffe nieuwe serie die je hebt ontdekt, je moeder die belt om te zeggen dat het goed gaat en dat iedereen gezond is, grappen maken met je beste vriend, die date-avond met je geliefde: dat zijn de dingen waar we het nu van moeten hebben. Of een hele goede pasta met courgette, natuurlijk. Mmmmmmmm!

Thijs Launspach is psycholoog en stressexpert. Hij schreef hierover de boeken Fokking druk (2018), Werken met millennials (2019) en Werk kan ook uit (2020).

Dit zijn de tips van Thijs om thuiswerken leuker te maken:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk de video’s van AD Werkt in onderstaande playlist: