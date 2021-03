Zo maak je in de eerste sollicitatieronde al indruk

Prenatale depressie blijft vaak onbehan­deld: ‘Door de stress beviel ik van een prematuur­tje’

4 maart Niet elke zwangere vrouw is in blijde verwachting. Sommigen voelen zich neerslachtig of angstig, maar om hulp vragen is moeilijk. Dat kan een prenatale depressie tot gevolg hebben. ,,Het is not done om te praten over de slechte kanten van een zwangerschap”, vertelt ervaringsdeskundige Carmen Wille (31). Vroedvrouw en psychotherapeute An-Sofie Van Parys pleit voor meer bewustwording, want een prenatale depressie kan ernstige gevolgen hebben voor moeder én kind.