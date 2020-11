Zo spaar je het best voor je oude dag: ‘Begin met wat extra’s beleggen, al is het maar vijftig euro’

Je hebt een vast contract, een goed inkomen en je weet vrij zeker dat je werkgever elke maand geld voor je oude dag apart legt. Dus dan is je pensioen veilig, toch? Werknemers vinden het weliswaar belangrijk dat hun werkgever de pensioenopbouw regelt, maar wat zo’n pensioenregeling precies inhoudt is niet altijd even duidelijk, bleek laatst uit het Nationaal Arbeidsvoorwaardenonderzoek, uitgevoerd door APG en Intermediair. Daarvoor werden zo’n 7000 werknemers en werkzoekenden in Nederland ondervraagd.