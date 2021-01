Zo zorg je ervoor dat een blunder op je werk je niet blijft achtervolgen: 'Meld het zelf meteen’

De blunder van Karin Veldman (voormalig zorgmedewerker)

,,Het was m’n eerste of tweede stageweek bij een activiteitencentrum voor mensen met een verstandelijke beperking. De pieper ging en ik zocht een rustige plek in de sporthal om de telefoon op te nemen. Het schemerde. Ik had m’n aandacht bij het gesprek, niet de omgeving. Toen ik ophing bleek ik midden op de nieuwe gietvloer te staan. Overal had ik voetafdrukken achtergelaten. Ik ging terug bij m’n begeleider en zei meteen: ‘Ik heb iets stoms gedaan...’ Die vloer moest opnieuw gegoten, dat kreeg ik nog wel een paar keer te horen. Maar de stage heb ik wél gehaald. Mijn tweede blunder was veel later: ik was omgeschoold tot administratieve kracht en mocht voor mijn nieuwe werkplek kantoorbenodigdheden bestellen. Ordners en zo. Ik volgde netjes de handleiding, maar dertig minuten later hing interne administratie aan de lijn. Ik had per ongeluk de hele voorraad van de kantoorboekhandel besteld. Gelukkig checken zij altijd de bestelling. Ik moet er niet aan denken dat die hele vrachtwagen voor de deur had gestaan. Bij volgende bestellingen belde ik steeds even na of alles goed was doorgekomen!’’