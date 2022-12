Zwoegen op een motivatiebrief? Solliciteren kan steeds vaker met een WhatsAppje

Solliciteren via WhatsApp? Aaltje Vincent, bestsellerauteur en sollicitatie-expert, ziet alleen maar voordelen. ,,Bedrijven die WhatsApp inzetten voor het werven van personeel ervaren het als een zegen. Ik spreek werkgevers die geen enkele reactie op een vacature krijgen. Als WhatsApp kan helpen om meer sollicitanten te bereiken, dan kan ik dat alleen maar toejuichen.’’

Remco Vriesema, oprichter en eigenaar van Saysimple, een digitaal platform dat bedrijven ondersteunt in het verwerken van klantcommunicatie, deelt het enthousiasme van Vincent: ,,We merken dat consumenten vaker en sneller reageren via WhatsApp in vergelijking met formelere communicatievormen als mail en telefonisch contact. Dat is enerzijds te verklaren door het feit dat vrijwel iedere Nederlander de chatdienst gebruikt en anderzijds doordat je als bedrijf een informeel dialoog voert met je sollicitant – een communicatievorm die steeds meer bedrijven omarmen en die bewezen voor meer resultaat zorgt.’’

Digitaal een broodje smeren als sollicitatie

De opties om te solliciteren via WhatsApp zijn eindeloos. Zo gebruikte broodjesketen Subway de chatdienst om jongeren te recruiten tijdens een wervingscampagne. Hoe? Door het ‘smeren’ van een digitaal broodje als metafoor te gebruiken voor de karaktereigenschappen van de sollicitant. De wervingscampagne werd bedacht door marketingbureau The Gardeners en technisch ondersteund door Saysimple.

Vriesema: ,,Een sollicitant met een pittig karakter belegde z’n broodje met de emoji van een Spaanse peper en een sollicitant die graag fris voor de dag verschijnt, karakteriseerde zichzelf met een komkommer.” Een chatbot binnen WhatsApp maakte een eerste selectie en verwerkte alle binnenkomende informatie in de administratie van Subway. ,,De campagne leverde binnen zeven dagen 10.000 interacties en clicks op. Er zijn 550 sollicitaties gestart en 350 sollicitaties afgerond. De toegankelijkheid van WhatsApp in combinatie met de creatieve aanpak speelde een belangrijke rol in dit succes.’’

Een effectieve oplossing voor een grootschalige wervingscampagne onder jongeren, maar een potentiële CEO van een bedrijf laat je niet solliciteren door een digitaal broodje te smeren met emoticons. Vriesema: ,,Klopt. Maar als deze potentiële CEO een video moet maken en opsturen, gebeurt dat mogelijk wél weer via WhatsApp. Afhankelijk van de doelgroep ontstaan er tijdens de sollicitatieprocedure een aantal contactmomenten. Er wordt bijvoorbeeld geworven via LinkedIn, daarna verplaatst de communicatie richting mail en vervolgens wordt de kandidaat via WhatsApp op de hoogte gehouden over de voortgang van het sollicitatieproces. We zijn collectief gaan wennen aan het idee om te communiceren via verschillende communicatiekanalen en WhatsApp kan daar een leidende rol in spelen.’’

Brief zegt lang niet alles over de persoon

Ondanks de voordelen die WhatsApp kan bieden in een sollicitatieproces, klinkt er ook kritiek op het verlagen van de sollicitatiedrempel. Wie veel moeite steekt in een sollicitatie, spreekt immers een duidelijke intentie uit én heeft goed nagedacht over een mogelijke toekomst bij de potentiële werkgever. Twee argumenten die volgens Vincent niet zo heel veel zeggen. ,,Voor lang niet alle werkgevers is een formele brief relevant. Enerzijds omdat een brief de drempel verhoogt, anderzijds omdat een brief lang niet alles zegt over de persoon die solliciteert en de vaardigheden die deze persoon meebrengt. Het feit dát je solliciteert is voor veel bedrijven al de motivatie die ze zoeken.’’

Functies waarin communicatie, motiveren of het schrijven van e-mails wel relevant is, zullen volgens Vincent sollicitanten aantrekken die deze vaardigheden ergens onderweg hebben geleerd – meestal tijdens een studie of stage. ,,Daarbij ken ik werkelijk niemand die het leuk vindt om een sollicitatiebrief te schrijven en daar geen hulp bij zoekt. Het schrijven van een sollicitatiebrief zegt niet zo veel en ik ben dus ook niet zo bang dat jongeren achterblijven door laagdrempelige sollicitatieprocedures via chatdiensten als WhatsApp.’’

Vriesema denkt er hetzelfde over. ,,Solliciteren via WhatsApp is niet meer tegen te houden. Sterker nog: ik vind dat alle bedrijven een vorm van solliciteren via WhatsApp moeten aanbieden. Voor jongeren is het totaal niet meer vreemd om via dit soort platformen met bedrijven of andere instellingen in contact te komen. En ook binnen andere beroepsklassen kan WhatsApp ingezet worden in wervingscampagnes óf voor het versnellen en vereenvoudigen van sollicitatieprocedures.’’

