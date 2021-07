‘Zzp’ers hebben slechtere financiën, maar meer bevlogenheid door coronacrisis’

De enquête wordt iedere twee jaar uitgevoerd. Uit de onderzoeken blijkt dat het aantal zzp’ers die hun financiële situatie als (zeer) goed beoordeelt, sinds 2019 is gedaald van 53 procent naar 40 procent. Opvallend genoeg bleef het percentage zelfstandig ondernemers dat tevreden was met hun werk de afgelopen twee jaar gelijk.

Invloed van de pandemie

,,We weten in hoofdlijnen wel op welke sectoren de pandemie een grote invloed heeft gehad, maar dit onderzoek geeft een beeld van de daadwerkelijke omvang", vertelt TNO-onderzoeker Wouter van der Torre. Het onderzoek richt zich op zowel zelfstandig ondernemers met en zonder personeel. ,,We weten nu dat 51 procent van de zzp'ers tijdens de coronacrisis te maken heeft gehad met een teruglopende vraag naar hun goederen of diensten. Dat is een enorm grote groep.”

Van de groep zelfstandigen die te maken had met een teruglopende marktvraag, beoordeelde 54 procent dat hun onderneming in matige tot slechte financiële gezondheid verkeerde. Zo'n één op de zes beoordeelde hun financiële situatie nog als (zeer) goed.

Volledig scherm Afname vraag producten en diensten zelfstandig ondernemers zonder personeel tijdens coronacrisis, 2021 © CBS, TNO

De afname van de vraag naar diensten en goederen van zelfstandigen, hangt sterk samen met de sector waarin ze werkzaam zijn. Van de ondernemers met een dienstverlenend beroep, zoals koks, kappers en schoonheidsspecialisten, zag wel 80 procent de vraag naar hun diensten tijdens de pandemie afnemen.



Dit geldt ook voor ruim 73 procent van de zzp’ers met creatieve en taalkundige beroepen. Ruim één op de drie zzp’ers zegt dat hun onderneming tijdelijk moest sluiten of dat ze tijdelijk niet hebben kunnen werken vanwege de overheidsmaatregelen.

Quote Het is mooi om de veerkracht van zzp’ers te zien Wouter van der Torre, TNO

Timmerlieden en zorgberoepen

De coronacrisis heeft niet alleen maar negatieve gevolgen gehad. Eén op de tien zelfstandigen zag de vraag naar hun producten of diensten juist toenemen tijdens de pandemie. Van die groep zegt 72 procent tevreden te zijn met hun financiële situatie.



Van alle zzp’ers met een technisch beroep zoals bouwarbeiders en timmerlieden, geeft 16 procent aan dat de vraag naar hun producten en diensten is toegenomen door de coronacrisis. Ook een deel van de ondernemers met beroepen in de commerciële sector, zorg- en welzijnssector en de ICT-branche zagen de vraag naar hun diensten tijdens de coronacrisis stijgen.

Tevredenheid

Ondanks alle heftige veranderingen zijn zzp’ers niet minder blij geworden met het werk dat ze doen. Acht op de tien zelfstandigen zeggen (zeer) tevreden te zijn. ,,Dat is een opmerkelijke uitkomst”, vindt Van der Torre. ,,We zagen zelfs dat de bevlogenheid en het enthousiasme over het werk licht is toegenomen. Het is mooi om die veerkracht te zien.”

Volledig scherm Aanpassingen in bedrijfsvoering zelfstandig ondernemers zonder personeel tijdens coronacrisis. © CBS, TNO

Wel ligt dat de tevredenheid iets lager bij de beroepen die de vraag zagen dalen tijdens de pandemie. In die groep zegt ruim 74 procent (zeer) tevreden te zijn. Bij de beroepen die de vraag zagen toenemen is dit aandeel 89 procent. Ook het percentage zelfstandig ondernemers dat liever in loondienst zou willen werken, ruim 11 procent, is de afgelopen twee jaar niet veranderd.



Naar de precieze oorzaak daarvan kan Van der Torre enkel gissen. ,,De financiële situatie van zelfstandigen is verslechterd, maar ze zijn wel meer bevlogen geworden", aldus de onderzoeker. Uit eerdere onderzoeken is wel gebleken dat zelfstandigen vaak niet om financiële redenen gaan ondernemen. ,,Uitdaging in het werk en autonomie als zelfstandige zijn voor hen vaak belangrijker dan geld. Dat kan de vrijwel onveranderde tevredenheid met het werk dat ze doen voor een deel verklaren.”

