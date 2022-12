43,6 miljoen euro voor een nieuw Design Museum in Den Bosch, is dat niet te gortig?

Met zo’n duizend anderen in een kerstpak, al rennend over de stadswal­len: ‘Meedoen kan nog steeds’

Zo’n duizend deelnemers, verkleed als kerstman of kerstvrouw, rennen en wandelen zaterdag over de stadswallen van Gorinchem. Wie ook mee wil doen, heeft nog twee dagen om zich in te schrijven. ,,Eindelijk weer een Santa Run in de stad waar het allemaal begon”, zegt Frank Visch van de organiserende Rotaryclub Gorinchem.

14 december