Aantal kleine basisscholen in Rivierenland is groeiende, maar waar ligt het ideale leerlingenaantal?

Terreurver­dach­te (34) uit Gorinchem opgepakt: ‘Zag ineens gemaskerde mannen in de lift’

Een 34-jarige Gorcumer is aangehouden in de rechtbank van Dordrecht. De man wordt ervan verdacht dat hij tijdens de Syrische burgeroorlog actief is geweest voor terroristische organisaties Islamitische Staat en/of Jabhat al-Nusra.