Als het zover komt, dan gun je iedereen een Hans en Hester

Veel meer proeven met ratten, konijnen, kikkers en honden bij Charles River in Den Bosch

DEN BOSCH - Onderzoekscentrum Charles River in Den Bosch mag de komende vijf jaar fors meer proefdieren gebruiken. De groei zit vooral in het aantal ratten dat wordt ingezet. Animal Rights en Partij voor de Dieren komen in actie.

24 december