Auto belandt op z’n zijkant op oprit, bewoners schrikken wakker: ‘Hij trok wit weg en greep naar zijn sleutelbeen’

Op ontdek­kings­reis naar het leven van 17de eeuwse Hendrick met Ed en theater­groep BISonder

Ontdekkingsreiziger Hendrick Hamel (1630-1692) zette Korea ruim 350 jaar geleden op de kaart met zijn scheepsjournaal. De Gorcumer is nog steeds beroemd in dat land. Ed van der Velde van Theatergroep BISonder schreef speciaal voor de Hameldag in het Hendrick Hamel Museum een minitheatervoorstelling.