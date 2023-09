Op dit festival betaal je straks 3,90 voor pils: ‘Waarom is mijn bier zo duur?’

Appelpop is het grootste gratis festival van Nederland. Maar dat geldt zeker niet voor een biertje tijdens het Tielse evenement. Voor een gele rakker tel je dit jaar maar liefst 3,90 euro neer: meer dan op Down The Rabbit Hole, Dreamfiels en Zwarte Cross. Waarom is dat bier zo duur?