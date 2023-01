Bewoners bezorgd om aanplant bos in De Steendert: ‘Zoiets heeft hier ook nooit gestaan’

Nieuw bos in het hart van de weidse Betuwe: 37 hectare erbij in De Steendert

Staatsbosbeheer zint op de aanleg van een bos in natuurgebied De Steendert, tussen Ophemert en Est. Het gaat in de huidige plannen om 37 hectare nieuw bos. Dat is voor Betuwse begrippen een groot gebied.

28 december