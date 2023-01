Bewoners leven onder hoogspanning, maar door het water geplaagde Betuwse straat houdt het nu droog

Grote actiebe­reid­heid bij staking Merwedelin­ge­lijn: ‘Jammer dat reiziger de dupe is, maar kan niet anders’

Tussen Dordrecht en Geldermalsen rijdt vandaag door een staking geen enkele trein. Perron 15 in Dordrecht, het vertrekpunt, is afgezet met linten. Er staat een trein, maar de deuren blijven dicht. Niemand die ook maar een poging doet om in te stappen.

12:42