Bij dit huis zit de isolatie aan de buitenkant: ‘Ik zie nog hoe ze het eerste plantje tegen het huis aanzette’

Bestuurder van bezorgscoo­ter rijdt oversteken­de man aan in Tiel

TIEL - Op de Grotenbrugse Grintweg in Tiel is maandag rond 17.10 uur een overstekende voetganger aangereden door de bestuurder van een bezorgscooter. Daarbij is de overstekende man gewond geraakt.

23 januari